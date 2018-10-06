الوطنية للنفط تبحث فرص التعاون مع شركة روسجيو الروسية

العنوان-موسكو

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” السبت مع رئيس مجلس إدارة شركة “روسجيو” ومديرها التنفيذي “رومان بانوف” على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي فرص التعاون المتاحة بين الطرفين.

وقدم “بانوف” عرضاً عن إمكانيات الشركة في مجال الخدمات النفطية وعن معدات الحفر المتنوعة لديها منها الخفيفة الخاصة بصيانة الأبار والثقيلة التي يمكنها الحفر لأعماق تتجاوز 20 ألف قدم معرباً عن دعم الشركة الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط واستعدادها لتنفيذ مشاريع استكشافية وإنتاجية حتّى في أصعب الظروف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية