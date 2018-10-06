محطات الوقود بسبها تستلم شحنات من البنزين

العنوان-سبها

استلمت محطات الوقود بسبها عدد من شحنات الوقود بعد توقف دام لأشهر بمساعدة مديرية الامن الوطني بالمدينة.

المديرية وعلى صفحتها الرسمية على فيس بوك قالت إن المحطات التي استلمت الوقود وباشرت في توزيعها بشكل منتظم مع عدم وجود خروقات أمنية أو تنظيمية وبحماية قوات الأمن.

وحذرت مديرية أمن سبها المحطات التي استلمت شحنة الوقود الخاصة بها ولم تقم بمباشرة عملية التوزيع من تعريض نفسها للمساءلة القانونية وفق قانون العقوبات الليبي مضيفة بأن قسم البحث الجنائي يتابع عمل المحطات ويقوم بتقديم تقرير مفصل بشكل يومي عن الخروقات وتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع شركات الخدمات النفطية.

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