الدباشي: الليبيين لن يقبلوا بتواجد قوات حفظ سلام دولية على أرضهم

ليبيا – حمل مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة أبراهيم الدباشي مسؤلية ما يحدث الأن في ليبيا للحكومات المتعابقة والضعيفة حسب تعبيره ، واصفاً ما يحدث في البلاد ” بالخارج عن حدود المنطق ، خاصة الاشتباكات المتكررة بين الجماعات المسلحة”.

الدباشي حمل في إتصال هاتفي عبر برنامج ” خلاصة ” الذي يذاع على قناة ليبيا وتابعته المرصد من يتصدر المشهد السياسي اليوم المسؤلية عما يحدث مؤكداً تعاملهم بالسلبية المطلقة تجاه الشعب.

وعن حماية المدنيين ودور الأمم المتحدة والجنائية الدولية عاد الدباشي وقال بأن ما يحدث الأن في ليبيا لا يرقى الى جرائم الحرب غير الإنسانية وما يحدث لا يصل لمستوى التصفيات والمذابح الجماعية، لذلك لا يمكن أن تعالج وفق مبادئ الأمم المتحدة او الجنائية الدولية ، لكن هذا لايمنع أن يكون لديهم وعي بما يحدث على المستوى الشعبي والسلطات لإيجاد حل يخرج المدنيين من هذه المأساة المتكررة خصوصا وأن عدد الضحايا تجاوز الـ 100 خلال الاسابيع الماضية حسب قوله .

وأضاف قائلاً :” ويفترض على الحكومة هنا ان تطالب بحماية المدنيين خصوصاً وهي غير قادرة على ذلك وليس بالضرورة أن يكون التدخل عسكري فهناك طرق أخرى لأسكات هؤلاء المسلحين”.

الدباشي يرى بضرورة وجود حكومة فاعلة تستطيع نزع وتفكيك سلاح هذه المجموعات المسلحة وتعمل على إدماجها ولكن ما يحدث هو أن الحكومات تمول هذه المجموعات التي تعلن ولاءها لها وبمجرد توقف هذه الأموال تعود هذه المجموعات للعمل ضدها وتكرر هذا المشهد منح هذه المجموعات المزايا من جديد كل مرة مما أغرى المجموعات المسلحة الموجودة خارج العاصمة لان تدخل لإقتسام الغنيمة.

أما عن الجنائية الدولية فالدباشي يراها تقوم بدورها لكنها لاتجد المناخ المناسب للقيام بدورها في ليبيا من جمع الأدلة والتأكد من صحتها ولقاء الأطراف المعنية وهي تواجه مشاكل كثيرة في ميزانيتها ولا تستطيع حتى تنفيذ التكليف المباشر الصادر من قرار مجلس الأمن .

الدباشي يعتبر تواجد قوات حغظ السلام في ليبيا أمراً غير واقعي وأن الليبيين محافظين ولن يقبلوا بتواجد قوات سجلت حولها تحفظات في كثير من الدول وتجاوزاتها الأخلاقية لن تقبل في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية