جهاز النهر الصناعي: استمرار الاعتداءات على الآبار سيوقف الإمداد المائي إلى الشمال

ليبيا – أكد الناطق باسم منظومة جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي على أن استمرار الاعتداءات على آبار النهر الصناعي يهدد بإيقاف الإمداد المائي للمناطق الشمالية.

الشويهدي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المناطق الشمالية هي ابتداء من مدينة مصراتة حتى طرابلس وصولاً إلى مدينة غريان والمناطق المجاورة لها.

وناشد الشويهدي في ختام تصريحاته الجهات الأمنية والمختصة بتكثيف الإجراءات الأمنية وتحمل مسؤولياتها تجاه حماية آبار مياه النهر لضمان استمرار التدفق المائي لجميع المدن والمناطق.

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