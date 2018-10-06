مُسابقة فريدة لمربي الحمام الزاجل بمصراتة

اختتمت في مصراتة رياضة السباق بالحمام الزاجل بمشاركة العديد من المربين الذين جاءوا من مختلف مناطق المدينة بهدف الظفر بالفوز.

ويأتي المربون بحمامهم في صناديق خاصة، وعند وصولها إلى نقطة السباق، وبعد استراحة كافية وبناء على حالة الجو الجيدة تقوم اللجنة بإطلاق سراح الحمام معطية بذلك انطلاقة السباق.

ويشرع الحمام في القيام بدورات عدة بالسماء حتى يهتدي إلى الاتجاه المؤدي إلى بيوتها، وبعد وصولها يقوم المشاركون بالإمساك بها وإخبار اللجنة بالرقم السري المُعلّق في قدم الطائر.

وفي النهاية يتجمع المتسابقون في قاعة وتُسلّم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى، لتعكس هذه المسابقة الاهتمام الكبير الذي يحظى به الحمام الزاجل بين محبيه ومربيه وجمهوره أيضا.

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