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رئيس «الوطنية للنفط» يُناقش مع ممثل شركة روسجيو التعاون المشترك

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس، مصطفى صنع الله، اليوم مع رئيس مجلس إدارة شركة روسجيو ومديرها التنفيذي، رومان بانوف، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي، وذلك لمناقشة فرص التعاون المتاحة بين الطرفين.

وقدم بانوف، عرضا عن إمكانيات الشركة في مجال الخدمات النفطية وعن معدات الحفر المتنوعة لديها – منها الخفيفة الخاصة بصيانة الآبار والثقيلة التي يمكنها الحفر لأعماق تتجاوز 20 الف قدم .

كما أعرب بانوف، على دعم  شركة روسجيو الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط واستعدادها لتنفيذ مشاريع استكشافية وانتاجية حتّى في أصعب الظروف، متقدّما بتعازيه الحارّة للمؤسسة على فقدان اثنين من موظفيها في الهجوم الإرهابي على مقرها يوم 10 سبتمبر 2018.

وأعرب صنع الله، عن شكره للشركة وتقديره لرغبتها في المساهمة في توفير الأجهزة والمعدات التي ستساهم في زيادة انتاج الخام والنهوض بقطاع النفط.

وحضر الاجتماع كل من المهندس أبو القاسم شنقير، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الاستكشاف والانتاج، وأنور عقيل، مدير إدارة الإنتاج، والسيد ضو زهمول، مستشار فنيّ، والسيد رسلان قورينق، نائب رئيس شركة روسجيو.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • خلو رئيس النفط المشير توا اتشوفوا
    الي الجميع الذين خرجوا على شهيدنا ولي امرنا الصائم يامن تدعوا انفسكم بالثوار او بمجلس النواب او اي جسم تاسس بعد نكبة فبراير كلكم مازال ماشفتوا شي بما فيكم من تدعو انفسكم بنصرة السلفية يامكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان اطباء او مهندسون نساء او رجال صغار او كبار سواء عسكرييون او مدنييون او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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