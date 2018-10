رئيس «الوطنية للنفط» يُناقش مع ممثل شركة روسجيو التعاون المشترك

المتوسط:

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس، مصطفى صنع الله، اليوم مع رئيس مجلس إدارة شركة روسجيو ومديرها التنفيذي، رومان بانوف، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي، وذلك لمناقشة فرص التعاون المتاحة بين الطرفين.

وقدم بانوف، عرضا عن إمكانيات الشركة في مجال الخدمات النفطية وعن معدات الحفر المتنوعة لديها – منها الخفيفة الخاصة بصيانة الآبار والثقيلة التي يمكنها الحفر لأعماق تتجاوز 20 الف قدم .

كما أعرب بانوف، على دعم شركة روسجيو الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط واستعدادها لتنفيذ مشاريع استكشافية وانتاجية حتّى في أصعب الظروف، متقدّما بتعازيه الحارّة للمؤسسة على فقدان اثنين من موظفيها في الهجوم الإرهابي على مقرها يوم 10 سبتمبر 2018.

وأعرب صنع الله، عن شكره للشركة وتقديره لرغبتها في المساهمة في توفير الأجهزة والمعدات التي ستساهم في زيادة انتاج الخام والنهوض بقطاع النفط.

وحضر الاجتماع كل من المهندس أبو القاسم شنقير، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الاستكشاف والانتاج، وأنور عقيل، مدير إدارة الإنتاج، والسيد ضو زهمول، مستشار فنيّ، والسيد رسلان قورينق، نائب رئيس شركة روسجيو.

