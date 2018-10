الأمين العام للتجمع الليبي لـ «المتوسط»: نؤيد إجراء الانتخابات في أسرع وقت

المتوسط:

أطلقت الأمانة العامة للتجمع الليبي الديمقراطي، برئاسة حسن طاطاناكي، اليوم السبت، برنامجًا لإنهاء الصراع في ليبيا، من خلال دفع أطراف الحرب والنزاع للجلوس معًا لمناقشة كل قضايا الاختلاف التاريخية والحديثة وصولاً إلى اتفاق سلام يُرسي الاستقرار ويُؤسس للتعايش بين جميع الليبيين بلا إقصاء وتهميش.

ولمعرفة آليات وسبل التجمع الليبي لإنهاء حالة الصراع، وتنفيذ مبادرته التي أطلقها تحت عنوان «ليبيا دائما وأولا»، حاور «المتوسط» محمد المسلاتي، الأمين العام للتجمع الليبي الديمقراطي، الذي أكد أنه هذه المبادة قادرة على خروج ليبيا من كبوتها، إذا ما طبُقت، وهو ما سيعسى له التجمع خلال الفترة المقبلة، من خلال الحديث مع كافة الأطراف والوصول إلى حالة توافق عام.

وقال «المسلاتي» في حواره، إن التجمع لديه خطة واضحة المعالم لإنهاء كافة أشكال الاقتتال داخل ليبيا من خلال عقد لقاءات فورية وعاجلة مع قبائل وأعيان وحكماء ليبيا وشيوخ البلديات، وعقد اتفاقيات معهم تنتهي بإعلان السلام ووقف الاقتتال في كافة ربوع ليبيا، مشيرا إلى أن التجمع عقد العديد من اللقاءات خلال الأيام الماضية، والتقى العديد من ممثلي القبائل ومنظمات المجتمع المدني، لتقريب وجهات النظر ووقف الصراعات مستقبلا، وكانت هناك استجابة منهم.

وأوضح المسلاتي في حواره، أنه من خلال المبادرة هذه سيتم حل جميع الميليشيات المسلحة وفق جدول زمني محدد، ووقف الاحتكام للسلاح في تسوية الخلافات السياسية بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد «المسلاتي» في حواره، أن التجمع يرفض بشكل قاطع وجود حكومتين ومجلسين متصارعين على السلطة في ليبيا، هذا أمر مرفوض بشدة، ولن تتقدم ليبيا بهما، فهذه الانقسامات تدمر وحدة ليبيا، وتؤثر على الأوضاع الاقتصادية، هذه الانقسامات السياسية، أدت إلى تراجع سعر الدينار وتدهور الاقتصاد، وزيادة معدلات العنف في البلاد، وبالتالي علينا أن نوحد صفوف ليبيا، بحيث تكون هناك حكومة واحدة تعبر عن كافة أبناء الوطن.

وعن آليات التجمع لإحداث ذلك، في ظل الخلافات السياسية الكبيرة، قال «المسلاتي»: «الحل لن يأتي إلا بالصندوق الانتخابي، فالديمقراطية هي السبيل للنهوض بالمجتمع، فإذا ما أجريت الانتخابات، وعبر الليبيون عن تطلعاتهم، واختاروا من يرونه معبر عن آمالهم، فسيكون لدينا حكومة ورئيس ومجلس واحد معبر عنهم، وسنقضي على هذه الأزمات، وينتهض الاقتصاد، فالاستقرار الاقتصادي مهدد بسبب الانقسام السياسي.

وعن مدى إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع السياسية والاشتباكات التي شهدتها طرابلس الأيام الماضية، قال «المسلاتي»: «رؤيتنا هي أن الانتخابات الحل الوحيد لإنهاء الانقسام في ليبيا، ونسعى بكل قوة من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: «للأسف الأوضاع الحالية تشير إلى صعوبة إجراء انتخابات في الوقت الحالي المقرر في ديسمبر المقبل، ولكن علينا أن نمهد الأجواء عن طريق الجلوس مع جميع الأطراف وإنهاء حالة الانقسام الحالية. ونحن في التجمع الليبي نرى أن الانتخابات من الممكن أن تجرى خلال فترة زمنية تتراوح بين 6: 8 شهور، حتى تجرى انتخابات شاملة تعبر عن كافة الفصائل والأطراف السياسية».

وعن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، قال الأمين العام للتجمع الليبي، إنه في حالة استقرار الأوضاع السياسية، وحل الميليشيات المسلحة ووقف الاقتتال فيما بيننا، ستكون الانتخابات نزيهة ومعبرة عن آمال الليبيين ومستقبلهم، وهذه الإجراءات هي الضامن الوحيد لنزاهة العملية الانتخابية».

وأوضح «المسلاتي»، أن التجمع يعمل على تعزيز التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إنهاء حالة الانقسام وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

ودعا «المسلاتي» كافة المواطنين في ليبيا إلى النزول والتظاهر السلمي، لإعلان رأيهم في قانون الاستفتاء، قائلا: «ندعو جميع الليبي للخروج والتعبير عن رأيهم، بشكل سلمي، دون حمل السلاح، فنحن نؤمن بالديمقراطية التي تعبر عن الشعب، والتظاهر السلمي أحد آليات الديمقراطية، ونحن ندعو إليه ونشجعه».

The post الأمين العام للتجمع الليبي لـ «المتوسط»: نؤيد إجراء الانتخابات في أسرع وقت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية