«السراج» يلتقي رئيس المجلس المحلي تاورغاء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم السبت، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، لمتابعة أحوال واحتياجات المدينة، والإجراءات التي اتخذت لاستكمال متطلبات السكان.

وأكد الشكشاك خلال الاجتماع أن الحياة تعود بالتدريج إلى طبيعتها مع تزايد أعداد الأسر التي عادت إلى المدينة، وفتحت بعض المدارس أبوابها استعدادا لبدء العام الدراسي، كما عادت خطوط امداد الكهرباء للعمل، من ناحية ثانية بدأ العمل في حصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.

ودعا السراج إلى توفير كافة الخدمات لتكون حياة الأهالي آمنة مستقرة، وأعطى تعليماته بأن تباشر الوزارات الخدمية عملها من تاورغاء وأن تتخذ مقار لها بالمدينة.

