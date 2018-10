محتجون يغلقون الطريق الساحلي تنديدًا بإلغاء تكليف عميد بلدية الساحل

المتوسط:

نظمَّ شباب منطقة الساحل مساء اليوم، وقفةً احتجاجية، على خلفية قرار رئيس الحكومة عبد الله الثني بإلغاء تكليف عميد بلدية الساحل مقدم جلال الدرسي من رئاسة البلدية، في الوقت الذي تمَّ فيه إغلاق الطريق الساحلي، بالطوب وحرق الإطارات.

وقال عضو مكتب الإعلام ببلدية الساحل، حمدي الدغاري، إن شباب المنطقة خرجوا اليوم في مظاهرة كبيرة، وتم إغلاق الطريق الساحلي بالكامل، مضيفًا أن هذه المظاهرة جاءت عقب قرار رئيس الحكومة أمس الخميس بإلغاء قرار تكليف عميد بلدية الساحل مقدم جلال الدرسي واصفين القرار بأنه قرار ظالم.

وأشار الدغاري، إلى أن الدرسي قدم لبلدية الساحل ما لم يقدمه المجلس البلدي السابق، من خدمات في مختلف القطاعات، موضحًا أن المظاهرة كانت أيضا تنديداً باعتقال وكيل وزارة الداخلية السابق عقيد يونس القهواجي، وطالب المتظاهرون بالإفراج عنه وأمهلوا رئيس الحكومة حتى يوم الأحد المقبل للإفراج عنه.

وفي سياقٍ ذي صلة، انضم للمظاهرة عدد من الشباب المعينين بقرار 182 الخاص ببلدية الساحل، وأكدوا أنهم سيقومون بوقفات احتجاجية حتى يتم صرف مستحقاتهم لثلاث سنوات، والتي يماطل مجلس الوزراء صرفها، حسب وصفهم.

