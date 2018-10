«القوات البحرية» تنقذ 84 مهاجرًا غير شرعيًا

المتوسط:

أعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، إنقاذ 84 مهاجرًا غير شرعيًا، يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح المكتب، أن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل (الزورق زوارة) تمكنت من إنقاذ عدد ( 84 ) مهاجر غير شرعي من ثلاث جنسيات أفريقية (السودان ( 76 )، الصومال ( 1 )، تشاد ( 7).

وأضاف المكتب أنه تم نقل المهاجرين غ ش إلى نقطة إنزال الخمس والوصول بهم عند الساعة .11:30، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية و الطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، مركز الخمس.

