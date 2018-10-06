إلغاء الموافقات الأمنية المفروضة على الليبيين عند السفر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أحال مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي عميد جلال سعد هويدي صورة من كتاب رئيس الحكومة عبد الله الثني إلى رئيس جهاز المخابرات، ورئيس مكتب الأمن الداخلي في المطار بشأن إلغاء الموافقات الأمنية.

وأشارت الرسالة المنشورة بتاريخ الثاني من أكتوبر الحالي والمحالة إليهم من رئيس وحدة الرقابة الإدارية في مطار بنينا، إلى إلغاء الموافقات الأمنية المفروضة على المواطنين الليبيين، وعلى زوجات الليبيين من الجنسيات الأخرى.

وكان عدد من المواطنين في مدينة بنغازي، أكدوا استمرار العمل في إجراءات الحصول على الموافقة الأمنية من قبل جهاز الأمن الداخلي، مؤكدين بأن قرار رئاسة الوزارء لم يعمل به الجهاز بعد.

وأعلن الناطق الرسمي للحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العريبي، في سبتمبر الماضي، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإلغاء شرط الموافقات الأمنية، وكافة القيود الأمنية الخاصة بالسفر للمواطنين الليبيين.

وأوضح العريبي أن إلغاء الموافقات يشمل كافة المنافذ التابعة للحكومة المؤقتة، لافتاً إلى أنه يأتي تحقيقاً لاحترام حرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة.

الجدير بالذكر أن الحاكم العسكرى – سابقاً ، اللواء عبد الرازق الناظورى أصدر في 16 فبراير 2017، قراراً يقضي بمنع سفر الليبيين، والليبيات من الفئات العمرية ما بين 18 و45 عاماً إلى خارج البلاد دون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة.

وأسند القرار منح الموافقة الأمنية اللازمة للسفر إلى جهاز الاستخبارات العسكرية للعسكريين، وفق السياق المتبع، وجهاز المخابرات العامة لمؤسسات المجتمع المدني، ومنتسبي الجهاز، وجهاز المباحث العامة للعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة بشرط إحضار شهادة من جهة العمل، ويستخرج التصريح الأمني لصاحب الشأن فور تقديم المستندات المطلوب.

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