المتوسط:

ناقش وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” مع مديري إدارات الدعم والإرشاد النفسي والخدمة الإجتماعية والصحة المدرسية والنشاط المدرسي ومدير مكتب التواصل والإعلام وبحضور عدد من المسؤولين بتلك الإدارات.. ناقش الترتيبات النهائية لبرنامج الأسبوع التنشيطي لمرحلة التعليم الأساسي.

ويهدف البرنامج بحسب القائمين عليه إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي وتفريغ الطاقات السلبية لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي والخروج بهم من الأثار النفسية المترتبة عن النزاعات المسلحة التي شهدتها العديد من المناطق بالبلاد.

وسيشتمل البرنامج على العديد من النشاطات الرياضية والثقافية والفنية المنوعة والتي من شأنها تهيئة التلاميذ فكريا ونفسيا، وكذلك تهيئة التلاميذ لاستقبال العام الدراسي وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم الرياضية والتقافية والفنية خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت مدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي المكلف “فوزية بن غشير” بأن مقترح هذا البرنامج تم طرحه في الاجتماع الثاني لوزارة التعليم مع مراقبات التعليم بالبلديات والذي عقد خلال الفترة من 15-16 أغسطس 2018م

وأكدت بأنه تمت مناقشته باستفاضة وتمت الموافقة عليه آنذاك من كافة المراقبات التعليمة بالبلديات، مشيرة إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين الانتهاء من عملية اعتماده بشكل نهائي من طرف الوزارة.

وستشرع الإدارات المعنية في تنفيذه كلا فيما يخصها اعتباراً من يوم 7 إلى 11 أكتوبر من الشهر الجاري، وذلك طبقا لجدول النشاطات المعتمد بالخصوص.

ومن جهته حث مدير إدارة النشاط المدرسي “سالم الشيباني” مراقبي التعليم على ضرورة تفعيل دور مكاتب النشاط المدرسي بالمراقبات ومعلمي التربية البدنية والفنية بالمؤسسات التعليمية من أجل إنجاح البرنامج.

The post «تعليم الوفاق» تناقش الترتيبات النهائية لبرنامج الأسبوع التنشيطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية