غات تُحيي الذكرى الـ61 لمعركة إيسين

احتفلت مدينة غات بالذكرى 61 لمعركة إيسين ضد المستعمر الفرنسي، بتنظيم شباب منظمة “إيموهاغ”.

وشهدت قرية “إيسين” يوم 4 اكتوبر 1957 المعركة الثانية ضد المستعمر والتي جاءت كرده فعل من فرنسا على الدعم الذي يقدمه الليبيون لجبهة التحرير الجزائرية .

وبدأ الحفل بتحية النشيدين الليبي والجزائري ، وإلقاء بعض الكلمات، كما أقيمت معارض تراثية فنية، وتغنى أهالي غات بانغام “اليوون” مادحين المجاهدين الذين سطروا هذه الملحمة التاريخية، وشاركت فرق تاملكويت والصامباني وتيندي على وقع الأهازيج التراثية.

وأصدر المحتفلون في غات بيانا ذكّروا فيه الحكومة الليبية والجزائرية بالتضحيات المشتركة بين البلدين، مطالبين بإدراج المعركة بالمناهج التعليمية للدولتين، كما طالبوا بفتح الحدود للمرضى والأقارب والأصهار بين البلدين.

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