تقدم بآلية اختيار مجلس رئاسي جديد

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار بالمجلس عبدالسلام نصية، إن المجلس الأعلى للدولة سيبحث في جلسته المقبلة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي.

وأضاف نصية، بحسابه في “تويتر”، السبت، إن آلية اختيار “الرئاسي” أحيلت رسميا للأعلى للدولة ولبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشار نصية إلى أن الآلية جاءت نتاج حوار طويل بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، مُعربا عن ثقته في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، أكد في مُداخلة مع “218 نيوز”، الثلاثاء الماضي، أن توافقا كبيرا حصل بين مجلسه ومجلس النواب لتغيير السلطة التنفيذية وفي الآليات المطلوبة لذلك.

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