اخبار ليبيا الان

تقدم بآلية اختيار مجلس رئاسي جديد

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار بالمجلس عبدالسلام نصية، إن المجلس الأعلى للدولة سيبحث في جلسته المقبلة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي.

وأضاف نصية، بحسابه في “تويتر”، السبت، إن آلية اختيار “الرئاسي” أحيلت رسميا للأعلى للدولة ولبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشار نصية إلى أن الآلية جاءت نتاج حوار طويل بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، مُعربا عن ثقته في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، أكد في مُداخلة مع “218 نيوز”، الثلاثاء الماضي، أن توافقا كبيرا حصل بين مجلسه ومجلس النواب لتغيير السلطة التنفيذية وفي الآليات المطلوبة لذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك