السراج يدعو الوزارات لإعمار تاورغاء

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، السبت، إلى توفير كافة الخدمات لمدينة تاورغاء حتى تكون حياة الأهالي آمنة مستقرة، موجها الوزارات الخدمية لاتخاذ مقار مؤقتة لمتابعة العمل من المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السراج، برئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، بمقر المجلس في طرابلس، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد الشكشاك عودة الحياة تدريجيا في تاورغاء وتزايد أعداد الأسر العائدة إلى المدينة، مشيرا إلى استعدادات عدد من المدارس لبدء العام الدراسي، كما لفت إلى عودة خطوط إمدادات الكهرباء وحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.

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