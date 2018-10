المتوسط:

أعلن علي مختار الطرشاني المتحدث باسم الغرف الأمنية المشتركة في سبها، أن الغرف الأمنية ستنتقم لمقتل أحد أعضاء الغرفة ويدعي يونس عبدالسلام احميد.

وأوضح مختار الطرشاني أن الغرف ستقوم باسترجاع المفقود موسي محمد التارقي في أقرب وقت، كما ستفاجئ بما سيحدث للقضاء على من أسمتهم بالمرتزقة الذين يقومون بخطف المواطنين وابتزازهم.

