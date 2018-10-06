صور | تكدس القمامة وإنتشار القوارض وفيضانات المجاري مخاوف تؤرق سكان طرابلس وسبها

ليبيا – يشتكي سكان العاصمة طرابلس من ظاهرة انتشار القوارض والحشرات وسط الأحياء السكنية وبأحجام مختلفة فى ظل إنتشار القمامة وتكدسها فى أنحاء المدينة .

ولم يستفق السكان بعد من الحروب وأزماتهم المتلاحقة والخانقة خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام حتى تبرز على السطح مشكلات أخرى رغم اللجان والمبالغ المخصصة من الرئاسي لحلها.

وتتعلق هذه المشاكل بعدم قيام شركة الخدمات العامة بدورها في جمع القمامة ونقل النفايات ورش الشوارع بالمبيدات وغيرها من الوسائل الأحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين فيما تشتكي الشركات من تأخر مرتبات عامليها وفرار الأجانب منهم خارج البلاد إضافة لسرقة سياراتها ومعداتها .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وتأتي هذه الملاحظات من قبل مواطنين أصابهم الذعر والخوف من انتشار القوارض الحاملة لمختلف الأمراض خصوصاً مع أحتمالية وجود جثث لم يتم العثور عليها بعد من مخلفات الأشتباكات الأخيرة جنوب طرابلس.

وزاد تساقط الأمطار الغزيرة الفترة الماضية والتي خلفت بركاً للمياه الراكدة مع تكدس القمامة حتى في الشوارع الرئيسية للعاصمة من مخاوف تلوث مياه الشرب خاصة مع إنتشار بعوض ناقل للمرض قبل عدة فى منطقة أبوسليم .

وفيما تعد حكومة الوفاق منذ أشهر طويلة بحل مشكلة تكدس القمامة تتفاقم مشكلة فيضانات المجاري فى مدينة سبها بشكل غير مسبوق حتى إنها تسببت فى تهجير عدد من عائلات حي المهدية التي غمرت مياه المجاري منازلها وعاثت فيها تلوثاً وخراباً .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية