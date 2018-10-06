البعثة الأممية ترحب بتقدم الترتيبات الأمنية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس المشكلة من المجلس الرئاسي.

وأكدت البعثة في بيان لها السبت، دعمها للخطة المقدمة لرئيس المجلس فايز السراج والتي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية في العاصمة واستبدالها بقوات نظامية، داعية إلى المصادقة عليها والبدء في تنفيذها لتحقيق الاستقرار في طرابلس.

ترحب البعثة بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب مرسوم المجلس الرئاسي 1303 وتعرب البعثة عن دعمها لللجنة وللخطة التي قدمتها للرئيس السراج والتي تنص ع انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية واستبدالها بقوات نظامية وتحث الرئاسي للمصادقة عليها لبدء التنفيذ pic.twitter.com/VVd3fT9mgv

— UNSMIL (@UNSMILibya) October 6, 2018

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