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«خدمات الزنتان» تستكمل أعمال الصيانة الكهربائية وضخ المياه

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت إدارة خدمات المياه ببلدية الزنتان، اليوم السبت، استكمال أعمال الصيانة الكهربائية للأعطال التي أوقفت عملية ضخ المياه لمدينة الزنتان لمدة 15 يوم.

وأوضحت الإدارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الأعمال المنجزة هي فك المحولات العاطلة، وتم توريد وتركيب محول كهرباء جديد قدرته 1500KVA من قبل دائرة توزيع الكهرباء بالزنتان (إدارة الجبل)، تمت إعادة تشغيل مضخات المياه التي تعمل على دفع المياه للمدينة.

نفذ هذا العمل من قبل فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع الكهرباء بالزنتان بالتعاون مع فريق العمل التابع لإدارة المياه ببلدية الزنتان .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • أيه… مليح بكّل… اخدموا قريتكم… واطلقوا فروخكم وشراذمكم على طرابلس باش يعيثوا فيها فساداً وتمشيط وحرابة وسطو مسلح ونهب وتخريب… إتفووووه عليكم يا مخانب… حاشى الناس الباهية اللي فيكم

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