«خدمات الزنتان» تستكمل أعمال الصيانة الكهربائية وضخ المياه

أعلنت إدارة خدمات المياه ببلدية الزنتان، اليوم السبت، استكمال أعمال الصيانة الكهربائية للأعطال التي أوقفت عملية ضخ المياه لمدينة الزنتان لمدة 15 يوم.

وأوضحت الإدارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الأعمال المنجزة هي فك المحولات العاطلة، وتم توريد وتركيب محول كهرباء جديد قدرته 1500KVA من قبل دائرة توزيع الكهرباء بالزنتان (إدارة الجبل)، تمت إعادة تشغيل مضخات المياه التي تعمل على دفع المياه للمدينة.

نفذ هذا العمل من قبل فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع الكهرباء بالزنتان بالتعاون مع فريق العمل التابع لإدارة المياه ببلدية الزنتان .

