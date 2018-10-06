نصية: آلية اختيار الرئاسي أحيلت لمجلس الدولة

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن الأنظار تتجه نحو المجلس الأعلى للدولة في جلسته القادمة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد.

وأضاف نصية في تغريدة له عبر حسابه في تويتر السبت، أن آلية اختيار الرئاسي قد أحيلت لمجلس الدولة وبعثة الأمم المتحدة، بعد حوار طويل بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، وفق قوله.

الانظار متجهة نحو مجلس الدولة في جلسته القادمة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي والتي احيلت لهم رسمياً كما احيلت الى بعثة الامم المتحدة، هذه الالية نتاج حوار طويل بين اعضاء من مجلسي النواب والدولة، ثقتنا كبيره في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات.#إستعادةـالدولة

— د.عبدالسلام نصية 🇱🇾 (@freedomlibya42) October 6, 2018

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