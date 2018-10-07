نيران المجموعات المسلحة تكسر هدوء مدينتي الزاوية والخمس مجدداً

ليبيا – شهدت مدينة الزاوية إشتباكات متقطعة مساء اليوم السبت بعد مقتل أحد العناصر المسلحة فى المدينة ويدعى فادي السلوقي وهو شقيق فراس الملقب بالوحشي الذي إشتهر بصوره فى إشتباكات الشهر جنوب طوابلس .

وتضاربت الانباء حول سبب مقتل فادي على يد مسلح آخر يرجح بأنه مهند القصبي فيما أشارت مصادر صحافية من مدينة الزاوية بأن السبب هو خلاف شخصي بين الجانبين وقالن مصادر أخزى بأن القاتل هو شخص يدعى وليد ضو فى ظل غياب أي رواية رسمية من الجهات المسؤولة فى المدينة .

وكان فراس مسجوناً لدى قوة الردع الخاصة في العاصمة طرابلس على خلفية اتهامه باختطاف دبلوماسيين مصريين في طرابلس سنة 2013 كما يشتبه بأن له علاقة باختطاف السفير الأردني السابق فواز العيطان وفى سنة 2014 وإثر مشاركته فى إشتباكات فجر ليبيا تعرض للإصابة قرب معسكر الـ 27 غربي طرابلس .

وجرى خطف الدبلوماسيين المصريين فى طرابلس كرد على اعتقال السلطات المصرية لزعيم غرفة عمليات ثوار ليبيا شعبان هدية المكنى بأبو عبيدة الزاوي فى مدينة الأسكندرية قبل أن تبادله بدملوماسييها المختطفين .

وفي نهاية سنة 2017 أطلقت قوة الردع الخاصة سراح السلوقي وتشير مصادر إلى إنه أصبح متعاوناً مع قوة الردع الخاصة وكان يسعى لتأسيس فرع للمباحث الجنائية بمنطقة قمودة فى مدينة الزاوية .

وشرقاً إلى مدينة الخمس ، فقد تفجرت الأوضاع مساء اليوم السبت وتحولت إلى قتال عنيف فى وسط المدينة بين مجموعتين مسلحتين على خلفية قتل أحداها لعنصر من الأخرى فى وقت سابق .

وشهدت الخمس إشتباكات وإطلاق قذائف ” آر بي جي ” فى مناطق حي الضمان وإبن سينا وسوق الأقواس فيما أُصيب منزل عائلة بوصبع بقاذف خلال هذا القتال الذي أدى إلى أغلاق طرق مؤدية لهذه المناطق .

كما أصيب عدة أشخاص من أطراف القتال بجروح متفاوتة نقلوا على إقرها لتلقي العلاج فى مستشفيات مصراتة وزليتن بينمل تدخلت قوات جهاز مكافحة الجريمة لفض الإشتباكات وإعادة الهدوء إلى المدينة التي تشهد خروقات أمنية منذ عدة أيام .

وتأتي هذه التطورات فى ظل ترقب وهدوء حذر يحيط بالعاصمة طرابلس فى ظل تباطؤ المجلس الرئاسي فى تنفيذ توصيات لجنة الترتيبات الأمنية بشأن الوضع العسكري وإخلاء المؤسسات العامة والسيادية من المجموعات المسلحة وقد طالبت بدورها بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا اليوم السبت بالإسراع فى تنفيذ هذه الترتيبات .

المرصد – خاص

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