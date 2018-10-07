الإهمال يطال مكان ولادة عمر المختار

زارت كاميرا “218 نيوز” كهف عمر المختار الواقع في منطقة جنزور شمال بلدية بئر الأشهب بنحو 10 كيلومتر.

الزيارة كانت صحبة عضو المجلس البلدي بئر الأشهب عز الدين الناجي؛ وذلك للاطلاع على المكان الذي ولد فيه شيخ الشهداء عمر المختار في عام 1858.

وقال الناجي إن مصلحة الآثار لا تتابع أوضاع الكهف ولم تجري له أي صيانة رغم مراسلتهم عدة مرات، داعيا إلى حماية الكهف وترميمه ومعالجة التصدعات التي يعاني منها.

وأكد الناجي أن هذا الكهف يعتبر رمزا كبير لكل ليبيا ورغم ما تعرض له من أضرار إلا أن قيمته كبيرة لدى الليبيين، حيث غادره عمر المختار آخر مرة عندما بلغ عمره 7 سنوات.

ولفت الناجي إلى أن بعض الترميمات البسيطة حصلت للكهف مثل إضافة بعض الأدوات إليه كالسلم، إلا أنها لا تفي بالغرض للحفاظ على هذا المعلم المهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية