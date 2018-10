«نصية»: إحالة آلية اختيار المجلس الرئاسي إلى مجلس الدولة

أكد عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب، إحالة آلية اختيار المجلس الرئاسي إلى مجلس الدولة وبعثة الأمم المتحدة، قائلا: «إن ذلك جاء بعد حوار طويل بين أعضاء مجلسي النواب والدولة».

وقال «نصية»، في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، اليوم السبت، إن الأنظار تتجه نحو المجلس الأعلى للدولة في جلسته القادمة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد.

وأعرب عضو مجلس النواب عن ثقته في اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة البلاد، قائلا: «ثقتنا كبيرة في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات».

