بعد اختطاف العريبي .. نجاة مدير مكتبه من محاولة اغتيال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني رفيع خبر نجاة مدير مكتب نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية عميد طارق عبدالله ادبيش من محاولة اغتيال صباح اليوم السبت، في مدينة بنغازي .

وقال المصدر إن الجهات الأمنية تحقق في ملابسات الحادث لمعرفة الجناة في هذه المحاولة الفاشلة، التي تحاول بث الفتنة بين رجال الوطن، حسب قوله .

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن العميد ادبيش، في صحة جيدة ولم يصاب بأذى .

اعتقال العريبي

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي اعتقلت فجر الثلاثاء الماضي نائب رئيس جهاز الاستخبارات أحمد العريبي ونجله من منزله بمنطقة أرض لملوم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وقالت عائلة العريبي، إنها لم تتلق اتصالاً من أي جهة أمنية، أو عسكرية حتى الآن تؤكد وجود العريبي لديها، منذ اقتحام بيته، واقتياده مع ابنه علي إلى جهة غير معروفة، ولا تعرف أسباب ما حدث، بحسب تصريحات سعاد العريبي شقيقة المختطف.

واقتحم مسلحون يرتدون زياً عسكرياً منزل العريبي، يستقلون حوالي 30 سيارة عسكرية مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل مستهدفين كاميرات المراقبة، قبل أن يقتحموا المنزل .

وقالت إن وفداً من قبيلة (العريبات) توجه الى مقر القيادة العامة للجيش في منطقة الرجمة، مناشدة الجهات الأمنية من إبلاغ عائلتها عن مصير شقيقه اللواء أحمد العريبي في حال توارد لديها معلومات بالخصوص.

شخصية مقربة

ويعد العريبي الذي حمل رتبة اللواء أحد الشخصيات المقربة من المشير خليفة حفتر الذي كلفه، في وقت سابق عميداً لبلدية بنغازي، خلفاً للمجلس البلدي المنتخب برئاسة عمر البرعصي، ويشغل أحمد العريبي حالياً منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة .

ويأتي اعتقال العريبي بعد أسبوع من اعتقال مسلحين مجهولين لمسؤول العلاقات الخارجية في قوات الجيش الليبي عميد فتحي احسونة الدرسي الذي اقتيد هو الآخر من منزله بمدينة البيضاء إلى جهة مجهولة .

استنكارات واسعة

وهددت قبيلة العريبات بضرورة سرعة الكشف عن مصيره، أو سيتم تصعيد الأمر .

ومن جهتها، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عملية الاختطاف، مطالبة الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصيره.

كما أن نواب بالبرلمان، استنكروا عملية الاختطاف مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجاز رئيس المخابرات وهوية من يقفو خلف هذه الجريمة.

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