مطار بنينا تحت الضغط

أقيم اجتماع موسع في مبنى مطار بنينا الدولي بحضور رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبد القادر، ومدير مطار بنينا الدولي عبد الله الشافعي وعدد من الشخصيات الأخرى لبحث آخر التطورات في المطار الذي قد يُغلق في الأيام المقبلة

جاء هذا الاجتماع بعد تهديد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بنقل رحلات بنينا إلى مطار الأبرق الدولي في الجبل الأخضر إذا لم يتم تدارك المشاكل التي تزداد سوءا كل يوم وتثير الكثير من الغضب لدى المواطنين، خصوصا في أزمة كروت الصعود

وحضر الاجتماع كل من مدير عام مصلحة الطيران المدني عبد الحميد البرعصي، ومدير إدارة المنافد العامة البشير بن الحاج، ومدير منفذ مطار بنينا جلال هويدي، ورئيس اللجنة المشكلة من القيادة العامة عطية بالة، ومدير إدارة الأمن والسلامة بمصلحة المطارات جمال العوامي، ومدير إدارة التخطيط بمصلحة المطارات آدم سعيد

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