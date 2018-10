تداول عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اختطاف 12 صيادا من مدينة أجدابيا على يد العصابات التشادية اثناء رحلة صيد بالقرب من مدينة الكفرة.

وقال سلمان غربي، الذي وصف نفسه بأنه تابع لما يسمى «إذاعة الكفرة المحلية»، «أن عملية الخطف وقعت على بعد 350 كم شرق العوينات الليبية بمنطقة تسمى مرماك دنقلة على يد مليشيات مسلحة».

وأضاف «غربي»، عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أن هناك محاولات من الصيادين بمنطقة الكفرة للاتصال بالمختطفين، لكن فوجئوا بالرد عليهم من أحد أفراد العصابات الذي طلب عن كل صياد 120 ألف دينار».

وأكد أن الـ12 صيادا اختطفتهم العصابات وليس قوات التدخل السريع السوداني، وأن الدخول إلى الأراضي السودانيه حدث بالخطأ من الصيادين.

The post اختطاف 12 صيادا من أجدابيا على يد العصابات التشادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية