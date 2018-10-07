جامعة بنغازي تحتفل بالذكرى الخمسين لوضع حجر الأساس 

أخبار ليبيا 24- خاص

احتفلت جامعة بنغازي اليوم السبت بإحياء الذكرى الخمسين لوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية في مدينة بنغازي.

وكرم مجلس الجامعة، الشخصيات التي ساهمت في تأسيس الجامعة آنذاك على رأسهم الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي.

وتناولت الاحتفالية عرض مرئي بين تاريخ جامعة بنغازي والأوائل الذين دعموا تأسيسها.

هذا وتأسست الجامعة في 15 يناير 1955 بعد استقلال ليبيا مباشرة باسم الجامعة الليبية.

وكانت النواة الأولى لهذه الجامعة كلية الآداب والتربية، وكان موقعها السابق داخل مدينة بنغازي وأنشئت كلية الاقتصاد في المدينة العام 1957، ثم كلية القانون سنة 1962، وتم إنشاء كلية الطب البشري في بنغازي العام 1970 وكلية تقنية المعلومات (الحاسبات) في سنة 2006.

وبين عامي 1973 – 1974 انتقلت الجامعة من مقرها القديم داخل مدينة بنغازي إلى مقرها الحالي بالمدينة الجامعية في منطقة قاريونس، وفي عام 1976 تغير اسمها من “جامعة بنغازي” إلى “جامعة قاريونس” ليعود الاسم مجدداً “جامعة بنغازي” بعد 17 فبراير 2011.

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