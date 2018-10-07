بعد مقارعة الإرهاب في درنة .. عودة القاطرة جليانة إلى ميناء بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

عادت صباح اليوم السبت القاطرة جليانة قادمة من مدينة درنة، بعد مشاركتها في العمليات العسكرية لمدة ثلاث سنوات ضد الجماعات الإرهابية هناك .

وأقيمت صباح اليوم بقاعدة بنغازي البحرية احتفالية بسيطة بوصول القاطرة، وتسليمها من قبل قاعدة بنغازي البحرية إلى أدارة ميناء بنغازي البحري .

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية لمعاون

وقال آمر قاعدة بنغازي البحرية عميد بحار أعبيد مسعود جودة إن القاطرة عادة إلى الميناء بعد إتماما مهامها العسكرية، وتحقيق النصر على الإرهاب .

وفي نفس السياق، أوضح مدير إدارة ميناء بنغازي البحري يزيد بوزريدة لنا الفخر كإدارة الميناء والاعتزاز في المشاركة في تحرير مدينتي بنغازي ودرنة .

وأثنى بوزريدة على هذه اللفته الرائعة لتسليمنا القاطرة جليانة، وهذا ممايدل على أن القوات المسلحة الليبية تعمل بنظام، وتحت الأوامر والتعليمات وليس كما يشاع على بعض القنوات الإعلامية بأن الجيش عصابات أجرامية.

وذكر بوزريدة أن وضع القاطرة غير جيد، لكن بهمة رجال القوات المسلحة اللييبة تم تحوير القاطرة وتركيب بعض أنواع الأسلحة عليها للدخول في المعارك والمواجهات ضد الإرهابيين ومشاركتها في العمليات العسكرية .

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