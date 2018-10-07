محكمة استئناف بنغازي تلغي قرار “الثني” بشأن تكليف “الشكري” رئيساً للهيئة العامة للاتصالات

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألغت محكمة استئناف بنغازي، اليوم السبت، قرار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بشأن تكليف مراد الشكري رئيساً للهيئة العامة للاتصالات.

وأكد قرار المحكمة الذي جاء في الدعوى رقم (2017/164)، أحقية الدكتور محمد عريش برئاسة هيئة الاتصالات.

وورد في القرار، أن الشكري اعتمد في تعيينه على تفويض مخالف للأنظمة وبالتالي يعتبر التعيين مخالفاً للقانون وملغي.

وطلب رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية محمد عريش، من رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة للشركة، عدم تنفيذ القرارات التي أصدرها الشكري، ومواصلة أعمالهم السابقة.

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