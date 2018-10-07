تكلف العمامي مديراً للإدارة العامة لحماية الآداب العامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، القرار رقم (423) لسنة 2018م بشأن تكليف ضابط شرطة بمهام.

ونص القرار المؤرخ بــ 29 سبتمبر 2018 م في مادته الأولى بتكليف مقدم جمال جمعه العمامي، مديراً للإدارة العامة لحماية الآداب العامة، خلفاً للعميد رافع محمّد سالم بسيكري مدير الإدارة العامّة لحماية الآداب العامّة السابق.

وكان وزير الداخلية قد فعل هذه الإدارة الهامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وجهازها الإداري، إضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 ميلادي بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.

وتعمل هذه الإدارة على حماية الآداب العامة في ليبيا وفقاً للقانون والتشريعات النافذة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24