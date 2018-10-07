نصية عن إختيار حكومة الوفاق الجديدة : الأنظار تتجه لمجلس الدولة

ليبيا – أعلن رئيس فريق حوار مجلس النواب إحالة آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد إلى مجلس الدولة وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا .

وفى تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر كشف نصية السبت بأن ذلك جاء بعد حوار وصفه بالطويل بين أعضاء مجلسي النواب والدولة .

وقال رئيس فريق حوار النواب إن الأنظار تتجه نحو ” المجلس الأعلى للدولة ” في جلسته القادمة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد.

و فى ختام تغريدته ، أعرب نصيّة عن ثقته في اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة البلاد قائلاً : ” ثقتنا كبيرة في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات ” .

وتأتي هذه التطورات والتصريحات من نصية عقب لقاء منفرد جمعه نهاية الشهر الماضي مع نظيره من مجلس الدولة الاستشاري فوزي العقاب وآخر بحضوز المبعوث غسّان سلامة وذلك للتوافق على آلية إختيار حكومة وفاق جديدة .

المرصد – متابعات

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