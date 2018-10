مصادر: مقتل قيادي سابق بـ«ثوار ليبيا» في اشتباكات مسلحة بالزاوية

أفادت مصادر بمدينة الزاوية بأن أحد القيادات السابقة بغرفة عمليات «ثوار ليبيا» ويدعى «فادي السلوقي» الملقب بـ«الوحشي» قتل على يد أحد المسلحين بالمدينة.

وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات متقطعة، مساء السبت، بعد مقتل «السلوقي» وهو شقيق فراس الملقب بالوحشي الذي اشتهر بصوره فى اشتباكات جنوب طرابلس.

وكان فراس مسجوناً لدى قوة الردع الخاصة في العاصمة طرابلس على خلفية اتهامه باختطاف دبلوماسيين مصريين في طرابلس سنة 2013 كما يشتبه بأن له علاقة باختطاف السفير الأردني السابق فواز العيطان وفى سنة 2014.

