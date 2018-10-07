فصول مدرسية بلا معلمين

أعلنت نقابة المعلمين في بنغازي عن الدخول في اعتصام مفتوح ابتداءً من 7 أكتوبر حتى تتحقق مطالب المعلمين الواردة في بيانهم الأخير، والذي استنكروا فيه ما أسموه “التهميش والتهديد والوعيد” للمعلمين ومدراء المدارس والمعاهد

وكانت المطالب تتضمن رفع قيمة المرتبات للمعلمين، وتوفير التأمين الصحي، وحماية المعلم، واحترام قدسية المؤسسات التعليمية، معتبرةً ما يحصل للمعلمين من تهميش لشريحة مهمة في بناء المجتمع لدى كل الشعوب

بينما أكّدت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة اعتماد يوم 7 أكتوبر كأول أيام الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مطالبة جميع المعلمين والطلاب بالالتزام بهذا الموعد المحدد

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