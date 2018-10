«مكافحة المخدرات»: ضبط «6 بلحات كوكايين» بطرابلس

أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مساء السبت، ضبط كمية من المخدرات فى العاصمة طرابلس يُعتقد بأنها لمُخدر مسحوق الكوكايين.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إن العملية تمت من قبل وحدة التحري والقبض بزاوية الدهماني في العاصمة طرابلس، حيث تمكنت الوحدة خلال العملية من ضبط ما يسمى (6 بلحات) من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين.

واضافت أنه تم ضبط شخص وافد من جنسية أفريقية كان ينسق لعملية بيع وشراء الشحنة، وقد اتخدت الإجراءات القانونية واعترف بما نسب له تمهيداً لإحالته إلى نيابة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

