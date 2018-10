«العمامي» مديراً لـ«حماية آداب المؤقتة»

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، قرارا بتكليف المقدم جمال جمعه العمامي، مديراً للإدارة العامة لحماية الآداب العامة، خلفاً للعميد رافع محمّد سالم بسيكري المدير السابق.

وكان وزير الداخلية قد فعل هذه الإدارة الهامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وجهازها الإداري، إضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 ميلادي بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.

وتعمل هذه الإدارة على حماية الآداب العامة في ليبيا وفقاً للقانون والتشريعات النافذة.

