أصدرت محكمة استئناف بنغازي، اليوم السبت، قرارا اليوم بإلغاء قرار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بشأن تكليف مراد الشكري رئيساً للهيئة العامة للاتصالات.

وأكدت المحكمة أحقية الدكتور محمد عريش برئاسة هيئة الاتصالات، قائلة: «أن الشكري اعتمد في تعيينه على تفويض مخالف للأنظمة وبالتالي يعتبر التعيين مخالفاً للقانون وملغي».

وطلب رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية محمد عريش، من رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة للشركة، عدم تنفيذ القرارات التي أصدرها الشكري، ومواصلة أعمالهم السابقة.

The post «استئناف بنغازي» تقضي بإلغاء أحد قرارات «الثني» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية