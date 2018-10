مع أول أيام الدراسة.. معلمو بنغازي يدخلون في اعتصام مفتوح

أعلنت نقابة المعلمين في مدينة بنغازي الدخول في اعتصام مفتوح ابتداءً من 7 أكتوبر حتى تحقيق مطالب أعضائها الواردة في بيانهم الأخير.

واستنكر عدد من المعلمين ما أسموه “التهميش والتهديد والوعيد” للمعلمين ومدراء المدارس والمعاهد، وتضمنت مطالبهم رفع قيمة المرتبات للمعلمين، وتوفير التأمين الصحي.

وشملت مطالب المعلمين حماية المعلم، واحترام قدسية المؤسسات التعليمية، معتبرةً ما يحصل للمعلمين من تهميش لشريحة مهمة في بناء المجتمع لدى كل الشعوب

أكّدت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة اعتماد يوم 7 أكتوبر كأول أيام الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مطالبة جميع المعلمين والطلاب بالالتزام بهذا الموعد المحدد

