المتوسط:

تعرضت فتاة ليبية لعملية اعتداء جنسي فى العاصمة تونس، بعد خطفها من قبل عامل بأحد المطاعم واقتادها نحو غابة ابن سينا غربي العاصمة، وقام باغتصبها.

وذكر موقع «حقائق أونلاين» التونسي إن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة جبل جلود تمكنت أمس السبت من القاء القبض على عامل بأحد المطاعم قام بخطف فتاة ليبية تبلغ من العمر 20 سنة وقام باغتصابها.

وقالت صحيفة «تونس أونلاين» واسعة الانتشار إن الفتاة الليبية عثر عليها بعض المواطنين مغمى عليها في الغابة فتم نقلها الى الشرطة حيث أكدت تعرضها للاغتصاب والسطو على مبلغ قدره 500 دينار تونسي.

وأشار المحمودي الى ان التحريات افضت الى الحصول على صور المعتدي والتعرف على هويته ومن ثم القبض عليه بمكان عمله بأحد مطاعم العاصمة ليعترف بما نسب اليه حيث تم توقيفه في انتظار صدور نتائج التحاليل الجينية (الطب الشرعي).

The post اغتصاب فتاة ليبية فى تونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية