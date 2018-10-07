خطف فتاة ليبية فى ضواحي تونس العاصمة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وسائل إعلام تونسية بوقت متأخر من مساء السبت تعرض فتاة ليبية لعملية إعتداء جنسي فى العاصمة تونس من قبل شخص قام بخطفها وإقتادها نحو غابة إبن سينا غربي العاصمة تونس وفقاً لموقع الإخبارية التونسية .

وبحسب موقع ” حقائق أونلاين ” التونسي فقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة جبل جلود أمس السبت من القاء القبض على عامل بأحد المطاعم قام بخطف فتاة ليبية تبلغ من العمر 20 سنة وقام اغتصابها وفق ما اكده كاتب عام نقابة الإدارة الفرعية لفرق الطريق العمومي وسيم المحمودي.

وقالت صحيفة ” تونس أونلاين ” بأن الفتاة الليبية عثر عليها بعض المواطنين مغمى عليها في الغابة فتم نقلها الى الشرطة حيث أكدت تعرضها للإغتصاب والسطو على مبلغ قدره 500 دينار تونسي .

وبين المحمودي في تصريح خاص بانه على اثر تعرض الفتاة الى الخطف بالتحايل عليها من تونس العاصمة الى غابة بابن سيناء حيث تعرضت الى فعل الفاحشة بها مما ادى الى اضرار بدنية جسيمة لها.

وأضاف : ” وبتقدم المعنية الى منطقة الامن الوطني بجبل الجلود لتسجيل قضية عدلية ضدّ مجهول بما انها لم تفد باحث البداية ( التحري ) بأي معلومة عن هوية الفاعل تم ايلاء الموضوع الاهمية الازمة من قبل الفرقة المذكورة والتي توجهت على الفور الى العاصمة برفقة المتضررة لمعاينة الأماكن التي مرت بها ” .

وأشار المحمودي الى ان التحريات افضت الى الحصول على صور المعتدي والتعرف على هويته ومن ثم القبض عليه بمكان عمله بأحد مطاعم العاصمة ليعترف بما نسب اليه حيث تم توقيفه في انتظار صدور نتائج التحاليل الجينية ( الطب الشرعي ) .

هذا ولم يصدر حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أي تعليق عن الحادثة من وزارتي الخارجية الليبية فى طرابلس أو البيضاء او من سفارة وقنصلية ليبيا فى تونس حول ماجرى مع هذه المواطنة ومدى إحتياجها ليد العون من قبل سلطات بلادها .

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