رئيس الحكومة الجزائري: ليبيا ساندت الثورة الجزائرية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعرب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، عن أمله في استعادة ليبيا استقرارها.

وقال أويحيى في مؤتمر صحافي، على هامش ندوة سياسية لحزبه “التجمع الوطني الديمقراطي”، “إن الجزائر يحيط بها حلزون من نار على مدار 7000 كيلومتر على الحدود المشتركة مع ليبيا ومالي وموريتانيا وتونس”.

مضيفاً أن ليبيا ساندت الثورة الجزائرية، مؤكدًا أن ما تطلبه الجزائر هو استعادة ليبيا لعافيتها وعودتها إلى الاستقرار.

مشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية تتبنى منذ سنوات مخطط عمل يتعلق بحماية الحدود؛ استجابة لحالة الاضطرابات التي تشهدها دول الجوار من ليبيا إلى النيجر ومالي.

وحسب مخطط عمل الحكومة فإنه تم اعتماد تعزيز تأمين حدود البلاد عبر تنفيذ مخططات عمل ملائمة تستجيب لخصوصيات التراب الوطني وامتداد حدوده.

هذا وقد جاءت تصريحات أويحيى حول التهديدات القائمة على الحدود متزامنة مع زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إلى الحدود الليبية التي استغرقت عدة أيام أشرف خلالها على تنفيذ مناورة بالذخيرة الحية أُطلق عليها اسم “عاصفة 2018” بمنطقة جانت، تحاكي صد هجوم بري.

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