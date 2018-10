المتوسط

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس المشكلة من المجلس الرئاسي.

وأكدت البعثة في بيان لها السبت، دعمها للخطة المقدمة لرئيس المجلس فايز السراج والتي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية في العاصمة واستبدالها بقوات نظامية، داعية إلى المصادقة عليها والبدء في تنفيذها لتحقيق الاستقرار في طرابلس.

