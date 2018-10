اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأوسمة والأنواط والدروع

في إطار تفعيل اللجنة الدائمة لشؤون الأوسمة والأنواط والدروع, المشكلة بموجب قرار السيد وزير الداخلية رقم (1651) المعمم.

عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن وبكامل أعضائها بالعاصمة طرابلس اليوم السبت، تمهيدا لتكريم ممن تتوفر فيهم شرط الاستحقاق لتقلد الأوسمة والأنواط وفقا لقرار وزير الداخلية المفوض رقم (1624) لسنة 2018م بشأن الأوسمة والأنواط والدروع وتحديد شروط استحقاقها.

