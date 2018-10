لجنة المكتبة الضمانية تُسلم درعاً لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام

التقى صباح الأربعاء رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي د. إدريس حفيظة المبروك في مكتبه أعضاء عن اللجنة التاسيسية لمشروع المكتبة الضمانية الذين قاموا بتسليمه الدرع الفخرية المقدمة من الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الجهورية السودانية.

ومن جانبه استهل رئيس اللجنة المركزية أ. محمد الحواز الحديث عن أهم محطات رحلة الوفد المحلية والإقليمية والنتائج المحققة على الصعيدين؛ خاتماً حديثه بعرض لآخر مستجدات اجتماع لأعضاء اللجنة أمس الثلاثاء في قاعة المركز الاكتواري وما تم الاتفاق عليه فيما بين الأعضاء.

كما قدم مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية أ. خالد أوريث تقريرين مفصلين لرئيس مجلس الإدارة أحدهما عن نتائج زيارة الوفد؛ وآخر متكامل عن تقنية الربط الإلكتروني (I P M) الذي تلقت اللجنة عقب زيارتها للقطر التونسي عروضاً من الشركة المنفذة بإمكانية تطبيقه داخل الصندوق والتعاون في مجال التطوير والتحديث القائم.

وفي مداخلته أثار مدير إدارة الإعلام والتوعية أ. عبدالرحيم السنوسي نقطة مهمة وفارقة في طريقة إنشاء المكتبة الضمانية وفق ركائز علمية وأن تكون مستوعباً لكل العلوم النظرية والتطبيقية وقبلة لكل دارس وباحث عن المعلومة في شتّى المجالات وألاّ يقتصر تقديم المعلومة فيها على المواد الضمانية فقط.

وفي لفتة كريمة سلم الأعضاء رئيس مجلس الإدارة عينة كتب وإصدارات مهداة من جامعة طرابلس والمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية وتزويد المكتبة الضمانية بأعداد من عناوين الكتب والدوريات والتي ستصل قريبا لمخازن إدارة الصندوق.

