البدء في تنفيذ أعمال رصف شارع الأندلس بمنطقة الكيش

باشرت منذ صباح اليوم بلدية بنغازي في تنفيذ أعمال رصف التشققات وحفر بمادة الإسفلت ذات مواصفات عالية الجودة ورش الطبقة اللاصقة من مادة (RC2) (بشارع الأندلس) بمنطقة الكيش، بإشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازي وتنفيذ شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري وهي إحدى الشركات الوطنية.

وللتذكير بأن هذه الأعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

كما يهيب قسم المرور والتراخيص بنغازي بالسادة سائقي المركبات الآلية بأنه سوف يتم إغلاق الشارع لحين الانتهاء من أعمال الرصف.

