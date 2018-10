«عثمان عبد الجليل» يتابع العمل بإدارة الامتحانات

اجتمع صباح اليوم السبت وزير التعليم الدكتور “عثمان عبدالجليل” مع وكيل الوزارة المهندس “عادل جمعة” ومدير إدارة الامتحانات وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. وخصص الاجتماع لمتابعة نتائج الدور الثاني للشهادات العامة كما شدد على ضرورة أن تكون النتائج في الموعد الذي أعلن عنه في الموتمر الصحفي الخميس الماضي. كما تابع آلية التقييم لبرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين وأكد علي الجميع ضرورة التعاون بين إدارة التفتيش التربوي وإدارة الامتحانات لوضع خطة عمل للوصول إلى النتائج العامة للتقييم.

