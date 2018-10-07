اجتماع موسع لبحث وضع حد للتجاوزات بمطار بنينا الدولي

العنوان-بنينا

بحث اجتماع موسع بمطار بنينا الدولي ضم رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة ومدير عام مصلحة الطيران المدني ومدير مطار بنينا الدولي ومدير إدارة المنافد العامة، ومدير منفذ مطار بنينا، ورئيس اللجنة المشكلة من القيادة العامة، ومدير إدارة الأمن والسلامة بمصلحة المطارات، ومدير إدارة التخطيط بمصلحة المطارات، وضع حد لجميع التجاوزات داخل المطار مضيفة بأن الاجتماعات ستستمر ليومين متتاليين بحسب الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ” عبد الله الثني” هدد الأربعاء الماضي بتحويل الرحلات الجوية المحلية والدولية من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى مطار الأبرق شرق البلاد إذا لم تستقم الأوضاع في مطار بنينا في بحر أسبوع وفق ما نشرته وزارة الداخلية.

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