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داخلية الوفاق تصدر هذا التحذير بشأن تجمهر الشباب أمام مدارس البنات

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مع بداية العام الدراسي الجديد من وصفتهم بـ” العابثين ” من التجمهر أمام حرم مدارس الطالبات، مطالبةً اولياء الأمور بإبعادهم ومتابعتهم حرصاً على سلامتهم.

داخلية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن ذلك جاء نظراً لما تم خلال السنوات الماضية من فتح محاضر لبعض المواطنين الذين قاموا بتقديم شكوى بشأن المضايقات التي تحصل للطالبات أمام حرم مدارسهم وجامعاتهم.

ونوّهت إلى انه سيطال هؤلاء العابثين الملاحقة القانونية كما ستتخذ كافة الإجراءات بحقهم وستكون العقوبات رادعة حازمة وصارمة بشأنهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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