“وضع متوتر” على حدود ليبيا يُقلِق” الجزائر

حذر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى من الوضع المتوتر في الشريط الحدودي مع ليبيا، واصفاً ما يحدث على حدود الجزائر بأنه يحيط بها حلزون من نار.

وأعرب رئيس الحكومة الجزائرية عن أمله بأن تستقر ليبيا وتستعيد عافيتها، مشيراً إلى أن الجزائر تعاني من تأمين حدودها مع ليبيا ومالي وموريتانيا وتونس، مشيراً إلى اعتماد حكومته خطة أمنية جديدة نتيجة الأوضاع في الدول المجاورة لبلاده، يشار إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع إجراء الجزائر مناورات على حدود ليبيا بالقرب من غدامس تحمل اسم عاصفة 2018 تحت إشراف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

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