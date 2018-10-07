إتمام 80% من أعمال صيانة خطوط الكهرباء المتضررة من اشتباكات طرابلس

العنوان-طرابلس

صرحت الشركة العامة للكهرباء على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن استمرار صيانة الاضرار التي لحقت بمكونات شبكة التوزيع بوادي الربيع وعين زارة جراء اشتباكات طرابلس .

وصرح عثمان السائح رئيس فرقة الصيانة بدائرة توزيع الإصابعة أن الفرق الفنية قامت بصيانة كافة خطوط ١١ك.ف التي تعرضت لاصرار جسيمة حيث شملت تركيب الأعمدة المعطوبة وصيانة أسلاك الضغط المنخفض وإرجاع كل الأسلاك المقطوعة وتغيير كوابل المحولات الهوائية المعطوبة بأخرى جديدة وشد الأسلاك المتدلية لخطوط ١١ ك.ف وتغيير بعض العوازل المكسورة بعد أن تم الكشف على جميع المحولات والمحطات الأرضية المتغذية على الخطوط .

وأكد السائح أن أعمال الصيانة إنتهت بتشغيل الخطوط وإرجاع التيار الكهربائي إلى عدد كبير من المستهلكين ما بين منزلي وتجاري وورش خدمية وبعض المزارع بعد إنقطاع دام لفترات طويلة.

وصرح الفني خليفة بن عامر رئيس مكتب التشغيل بدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد إلى أنه تم بالفعل ارجاع التيار الكهربائي لأغلب الأحياء السكنية بما نسبته ٨٠ في المائة غير أن الأمطار التي تساقطت خلال المدة الماضية تسببت في جرف المياه إلى مجرى الكوابل مما تطلب مزيدا من الوقت والجهد

كما أوضح الفني عمار حميدة مشرف مكتب وادي الربيع أن فرق الصيانة تبذل جهودا مضاعفة لإصلاح الأعطال التي تعرضت لها الشبكة رغم نقص الإمكانيات المتاحة للعمل.

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