إنقاذ 114 مهاجر في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل الخمس

أعلن حرس السواحل الليبي، عن إنقاذ 114 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين، قبالة سواحل مدينة الخمس غرب البلاد.

ففي عملية الإنقاذ الأولى تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الأوسط (الزورق قمينس)، أمس الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع السفينة (Gloves Magellan)، من إنقاذ 30 مهاجرا، كانوا على متن قارب مطاطي على بُعد 80 ميلا شمال الخمس.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم، أن المهاجرين كانوا من جنسيات إفريقية مختلفة وعائلة من المغرب، وكان من ضمنهم أربعة نساء وطفلا واحدا، بحسب تصريحاته لليبيا الخبر اليوم السبت.

وفي عملية الإنقاذ الثانية، تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط بحرس السواحل (الزورق زوارة)، من إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعي، كان من بينهم 76 سودانيا، وسبعة تشاديين ومهاجر صومالي، وفق ما أفاد قاسم.

وأشار قاسم، إلى أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة ميناء الخمس التابعة لحرس السواحل الليبي، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، سلموا إلى مركز إيواء الخمس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في تقرير لها أمس الجمعة، أن حرس السواحل الليبي أنقذ قرابة 14 ألف مهاجر خلال 104 عمليات منذ بداية العام الجاري.

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